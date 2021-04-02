Виктора Мохова обвинили в нарушении административного надзора

Виктор Мохов, также известный как «скопинский маньяк», в пятницу, 2 апреля, был признан виновным в нарушении административного надзора, сообщает ТАСС со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.

Согласно заключению суда, Мохов признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»).

За подобное нарушение следует наказание в виде административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей Елене Самохиной.

Ранее жертва «скопинского маньяка» рассказала об угрозе от своего мучителя.