Врачи успешно провели операцию в горящем кардиоцентре в Благовещенске

Врачи кардиоцентра в Благовещенске, не взирая на пожар в медицинском учреждении, успешно провели операцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в клинике.

Как рассказал собеседник агентства, медики проводили операцию у мужчины на открытом сердце. «Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно», — сказал он.

По словам источника, после завершения хирургического вмешательства пациент и операционная бригада покинули здание больницы.

Отмечается, что пациента уже перевели в областную больницу.

«Его состояние оценивается как стабильное. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник.

Он добавил, что пациент в настоящее время находится в постоперационной реанимации клиники.

В Минздраве региона уточнили, что реанимационная бригада эвакуировала одного из пациентов в Амурскую областную клиническую больницу сразу же после операции.

В пятницу, 2 апреля в Благовещенске загорелось здание кардиохирургического центра. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Открытое горение было зафиксировано на кровле здания. Из здания были эвакуированы 120 человек, пациентами из которых являются 70 человек, а остальные — персонал центра. На месте ЧП работают спасатели.