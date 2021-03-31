В Туве девочка умерла после похода к стоматологу

В республике Тува в городе Ак-Довурак после похода к стоматологу пятилетняя девочка впала в кому и умерла. Об этом сообщило СУ СК по республике.

«30 марта 2021 года жительница гор. Ак-Довурак обратилась к стоматологу поликлиники с жалобами на зубную боль своей 5-летней дочери. По указанию врача-стоматолога ими были приобретены две ампулы обезболивающего средства», — говорится в сообщении.

Во время укола у девочки начались судороги, она потеряла сознание. Скорая помощь привезла ребенка, впавшего в кому, в реанимационное отделение больницы. На утро следующего дня ребенок умер.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причины смерти.

Ранее трехлетний мальчик впал в кому и умер после приема у зубного в городе Махачкала. У ребенка остановилось сердце во время приема у врача.