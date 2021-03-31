Стартовала регистрация участников четвертого сезона конкурса «Лидеры России»

В среду стартовала регистрация на четвёртый сезон конкурса «Лидеры России», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 31 марта.

Как известно, запуск нового сезона конкурса был поддержан президентом Владимиром Путиным еще на прошлой неделе в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

«Если вы чувствуете в себе силу управленца, если вы считаете себя лидером, способным брать на себя ответственность и за свою жизнь, и за жизнь окружающих; если вы хотите менять не только свою жизнь, но и жизнь своей страны, своих родных и близких, своего города, то этот конкурс для вас, мы ждем вас в проекте «Лидеры России», – заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих в первую очередь структурой конкурса, отметил гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он разъяснил, что теперь упор будет делаться на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности.

Так, общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также 2 отдельных направления, которые будут запущены в апреле: трек «Международный» и трек «Студенты».

Регистрация участников на конкурс открыта на сайте лидерыроссии.рф.