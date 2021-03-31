В Минздраве Германии назвали ударом ситуацию с вакциной AstraZeneca

Глава Минздрава Германии Йенс Шпан считает ситуацию вокруг вакцины от коронавируса AstraZeneca в Европе «ударом», передает РИА «Новости».

Как пояснил министр, ударом является то, что одна из имеющихся в ФРГ вакцин от COVID-19 представляет повышенный риск для определенной возрастной группы.

Он выразил мнение, что у изменений в рекомендациях немецкого регулятора по использованию препарата AstraZeneca есть «две стороны».

«Это показывает, что граждане могут положиться на то, что допущенные в Германии вакцины находятся под активным наблюдением и что результаты этого наблюдения прозрачны и обсуждаются прозрачно. Это показывает, что решение позапрошлой недели, когда мы получили первые сведения о... том, что возможна связь между прививками AstraZeneca и этой редкой и довольно специфичной формой тромбоза головного мозга, что было верно — приостановить (вакцинацию)», — сказал Шпан.

По его словам, вакцинация лиц старше 60 лет теперь «может идти более интенсивно».

Шпан отметил, что главы Минздравов федеральных германских земель заключили договоренность о том, что земли при помощи данного препарата могут распространить свою кампанию по вакцинации на лиц с 60 до 69 лет.

Ранее стало известно, что в Германии рекомендовали вакцину AstraZeneca для лиц старше 60 лет.