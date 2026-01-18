Экс-советник Трампа объяснил желание президента США заполучить Гренландию

Американский президент Дональд Трамп хочет завладеть Гренландией исключительно по психологическим причинам. Такое мнение высказал экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с австрийской газетой Die Presse.

«Трамп просто хочет владеть Гренландией. Он торговец недвижимостью. Он покупает собственность. Так он понимает мир», — заявил Болтон.

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать. В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

