Политика

Экс-советник Трампа объяснил желание президента США заполучить Гренландию

Болтон: Трамп хочет завладеть Гренландией по психологическим причинам
Susan Walsh/AP

Американский президент Дональд Трамп хочет завладеть Гренландией исключительно по психологическим причинам. Такое мнение высказал экс-советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с австрийской газетой Die Presse.

«Трамп просто хочет владеть Гренландией. Он торговец недвижимостью. Он покупает собственность. Так он понимает мир», — заявил Болтон.

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать. В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ пошутил по поводу введения Трампом новых пошлин из-за Гренландии.

