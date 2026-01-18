Размер шрифта
БПЛА пытались ударить по Запорожской области около 25 раз

Балицкий: в трех округах Запорожской области восстановили энергоснабжение
Андрей Сорокин/РИА Новости

В трех округах Запорожской области восстановили подачу электричества, сообщил в Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Чиновник уточнил, что свет вернули в дома жителей Веселовского, Токмакского, Михайловского и частично Мелитопольского муниципальных округов. В последнем подключают в том числе и резервные линии. Восстановительные работы продолжаются.

«По прогнозам энергетиков, большая часть региона будет подключена в эту ночь», — заявил Балицкий.

Он добавил, что противник пытался атаковать энергетическую инфраструктуру региона около 25 раз.

Накануне после удара ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры Запорожья возникли перебои с электроснабжением. Они затронули значительную часть региона. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания, а генераторы обеспечили водоснабжение и работу критической инфраструктуры.

В Херсонской области из-за удара ВСУ по запорожской подстанции без света остались более 300 тыс. чел. Проблемы с электроснабжением были зафиксированы в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах.

Ранее неизвестный обесточил почти 50 тыс. домов в Берлине и прислал письмо в полицию.

