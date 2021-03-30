В жилом комплексе на севере Москвы произошел пожар

В жилом комплексе «Аэробус» в районе Аэропорт начался пожар, жителей выводят спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу Москва.

«Угрозы людям нет. Информации о пострадавших не поступало. Продолжаются работы по ликвидации загорания», - добавили в МЧС.

Первым загорелся фасад 34-этажного здания, по сообщениям спасателей, на месте ЧП отсутствует паника, в ликвидации пожара принимает участие большое количество сотрудников МЧС.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений, по предварительной информации, по данному адресу происходило загорание фасада жилого дома с 27-го по 31-й этажи. Площадь пожара уточняется. Пожарные приступили к ликвидации загорания, в целях безопасности людей выводят из здания», — уточнили спасатели.

Ранее пожар начался на северо-востоке Москвы, в огне оказались 25 грузовиков на территории шиномонтажа.