Мурашко: скоро начнутся испытания вакцины от COVID-19 для детей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 среди детей могут начаться в ближайшие два месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся. Я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем войти в эти клинические исследования», — сказал он.

Ранее центр Гамалеи подал в Минздрав заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».

До этого была завершена вторая фаза клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Отмечалось, что данная вакцина будет в основном поставляться на внешние рынки, а в России продолжат использовать «Спутник V».

Кроме того, специалисты уже оценили препарат «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» для использования среди лиц 60 лет и старше. Отмечается, что данные уже отправлены экспертам для оценки.