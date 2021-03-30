Экс-полковник Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд руб.

Осужденный экс-глава управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко не признал вину в получении взяток на 1,4 млрд руб., сообщает ТАСС.

В Москве в Пресненском суде началось слушание его дела по существу.

В суде Захарченко заявил, что ему непонятно обвинение.

«Мне обвинение не понятно, какие конкретно действия я совершил, в обвинении не указано. Отсутствует предмет взятки», — сказал Захарченко.

На скамье подсудимых, помимо него находятся адвокаты Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов.

Ранее осужденному по делу о взятках экс-полковнику МВД России Дмитрию Захарченко провели операцию по удалению паховой грыжи.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу о взятках были найдены деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Экс-полковник был приговорен к 12,5 года лишения свободы.