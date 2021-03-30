Песков объяснил нежелание россиян вакцинироваться от COVID-19

Россияне не спешат проходить вакцинацию от коронавируса нового типа из-за национальных особенностей, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», – заявил представитель Кремля.

По его словам, в таких условиях важно расширять разъяснительную кампанию о прививках параллельно с наращиванием объемов производства вакцины.

«По мере того, как мы выйдем на большие объемы производства [вакцины], больше людей пойдет на это», – отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что искусственная и естественная иммунизация населения необходима России и другим странам мира, так как она является единственным путем к возвращению к комфортному существованию.

Кроме того, Песков также выразил уверенность, что вакцинация от коронавируса президента России Владимира Путина «придаст динамики всему процессу».

23 марта российский президент Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса, процедура прошла без камер. По словам Пескова, российский лидер прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили. Впоследствии глава государства рассказал о побочных эффектах от вакцины от COVID-19.