Ветеринар оценил перспективу начала нового этапа пандемии COVID-19 среди животных

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков прокомментировал заявление директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга о новом этапе пандемии коронавируса в виде распространения заболевания среди сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом сообщает НСН.

Специалист отметил, что коронавирус в течение более полувека распространялся среди кошек и собак, однако ученые не зафиксировали межвидовой передачи заболевания и массового вымирания вида.

По его словам, тиражируемые случаи заболевания среди домашних питомцев могут быть единичными. Он подчеркнул, что передача вируса возможно, если иммунитет животного полностью отсутствует.

«Это единичные восприимчивые виды, они могут воспринимать ту болезнь, которую вроде бы не могли раньше воспринимать», — сказал Шеляков.

Ветеринар уточнил, что питомец может быть фактором передачи, при этом не болея: животное коснулось предмета, на котором остался вирус от зараженного человека, потом до него дотронулся хозяин и затем прикоснулся к своему носу, лицу. После этого происходит заражение.

Ранее Гинцбург предупредил об опасности распространения COVID-19 среди животных.