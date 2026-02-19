Размер шрифта
«Ситуация абсурдная»: отстраненный украинский спортсмен возмутился возвращению паралимпийцев РФ

Украинский скелетонист Гераскевич возмутился возвращению паралимпийцев России
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отстраненный от соревнований на зимней Олимпиаде-2026 украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил против возвращению российских паралимпийцев, передает Tribuna.

«Ситуация крайне негативная. Там действительно будут бывшие военные. Более 300 спортсменов национальных сборных — они были российскими военными на СВО. Они напрямую участвовали в боевых действиях, где получили ранения», — сказал Гераскевич.

С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее на Украине сообщили о бойкоте Паралимпиады из-за допуска россиян под своим флагом.
 
