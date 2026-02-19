Певица Глюкоза готова выступить на 23 февраля за 3,5 млн рублей

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова — настоящее имя) начала принимать заказы на корпоративы в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает издание «Абзац».

По данным издания, Глюкоза просит за выступление на частном мероприятии 3,5 млн рублей. В ее бытовой райдер входит люксовый французский коньяк и легкие закуски в ассортименте.

В январе певица Виктория Цыганова заявила, что настоящие патриоты не будут брать деньги за концерты 23 февраля. Она рассказала, что артисты, запрашивающие большие гонорары, рассматривают Россию как источник заработка.

Цыганова отметила, что сама уже долгое время выступает бесплатно, причем не только в праздники. По ее словам, даже музыкантам она платит деньги из своего кармана. Певица подчеркнула — ей было бы стыдно просить гонорары за концерты перед солдатами и офицерами.

Виктория Цыганова поделилась, что не осуждает коллег, желающих заработать на концертах 23 февраля, но не понимает их. Она считает, что так быть не должно.

