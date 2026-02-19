Размер шрифта
Занятия во всех школах Александровска приостановлены после ЧП с нападением

Минобразования: во всех школах Александровска занятия приостановили до 24 февраля
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

После нападения на школьника с ножом занятия во всех школах Александровска Пермского края приостановлены до 24 февраля. Об этом сообщает региональное Минобразования на официальной странице во «ВКонтакте».

«Администрацией города Александровск совместно с правоохранительными органами принято решение о приостановке занятий до 24 февраля во всех школах города Александровска.», — говорится в сообщении.

Кроме того, в министерстве уточнили, что во всех школах региона усилены меры безопасности, а на место происшествия выехали профильные специалисты ведомства.

Инцидент произошел сегодня ранее в школе города Александровска: семиклассник напал на сверстника с ножом и успел нанести ему несколько травм. Как уточняет SHOT, заметив это, учителя школы вмешались и отобрали у несовершеннолетнего оружие. После этого в школу вызвали сотрудников правоохранительных органов.

По словам главы региона, Дмитрия Манохина, во время нападения пострадавший был серьезно ранен. В скором времени его с помощью санавиации доставят в Березники. Борт с анестезиологами и торакальным хирургом уже вылетел из Перми.

На место прибыли сотрудники профильных органов, прокуратура проводит проверку. Психологи оказывают помощь свидетелям произошедшего.

Ранее прокуратура начала проверку после нападения на подростка в школе Александровска.
 
