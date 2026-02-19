Стало известно о состоянии школьника из Александровска, которого ранил сверстник

Подросток, пострадавший в результате нападения одноклассника с ножом в школе №1 в Александровске, находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Об этом сообщило министерство здравоохранения Пермского края в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что бригада скорой помощи доставила раненого в больницу в городе Березники. Сейчас мальчику проводят операцию, к лечению приступила мультидисциплинарная команда хирургов.

«Планируется эвакуация пострадавшего школьника в Пермь. Борт санавиации вылетел в Березники», — говорится в заявлении.

ЧП в школе №1 в Александровске произошло 19 февраля. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, семиклассник принес в образовательное учреждение нож и атаковал сверстника. В результате пострадавший получил тяжелые ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Одноклассникам потерпевшего оказывают необходимую психологическую помощь.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной нападения мог стать личный конфликт. Журналисты утверждают, что ученик седьмого класса незадолго до ЧП поссорился со сверстником. В день инцидента он якобы встретил юношу на лестнице и нанес ему несколько ударов ножом.

Ранее во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП с нападением на подростка.