Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Стало известно о состоянии школьника из Александровска, которого ранил сверстник

Минздрав Пермского края: раненый сверстником школьник гемодинамически стабилен
Министерство здравоохранения Пермского края.

Подросток, пострадавший в результате нападения одноклассника с ножом в школе №1 в Александровске, находится в стабильном гемодинамическом состоянии. Об этом сообщило министерство здравоохранения Пермского края в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что бригада скорой помощи доставила раненого в больницу в городе Березники. Сейчас мальчику проводят операцию, к лечению приступила мультидисциплинарная команда хирургов.

«Планируется эвакуация пострадавшего школьника в Пермь. Борт санавиации вылетел в Березники», — говорится в заявлении.

ЧП в школе №1 в Александровске произошло 19 февраля. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, семиклассник принес в образовательное учреждение нож и атаковал сверстника. В результате пострадавший получил тяжелые ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Одноклассникам потерпевшего оказывают необходимую психологическую помощь.

По данным Telegram-канала SHOT, причиной нападения мог стать личный конфликт. Журналисты утверждают, что ученик седьмого класса незадолго до ЧП поссорился со сверстником. В день инцидента он якобы встретил юношу на лестнице и нанес ему несколько ударов ножом.

Ранее во всех школах Александровска приостановили занятия после ЧП с нападением на подростка.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!