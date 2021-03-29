Детям разрешили выезжать за пределы субъектов для отдыха в лагерях

Российские школьники могут снова выезжать за пределы субъектов, где они живут, чтобы отдохнуть в лагерях. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта Российской Федерации, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации по месту отправления и прибытия детей», — говорится в документе.

Кроме того, должны учитываться предложения главных санитарных врачей в субъектах или их заместителей. Разрешенное число детей в отрядах увеличивается с 50% до 75%.

В России коронавирусом заразились 4 528 543, выздоровели 4 146 408, скончались 98 033 человека.

Ранее сообщалось, что Минздрав приступил к регистрации вакцины «Спутник Лайт».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».