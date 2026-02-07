Названа причина возможного срыва поставки Украине истребителей Gripen

Беляев: Киев может не получить 150 истребителей из-за проблем с деньгами у ЕС

Сделка по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen маловероятна. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, на реализацию этих планов денег нет ни у ЕС, ни у Украины.

«Денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей для Украины нет и у Швеции. На пути к реализации этой потенциальной сделки так много препятствий и неопределенностей, что всерьез говорить о ее скором переходе в практическую плоскость явно не приходится», — отметил посол.

Глава дипмиссии обратил внимание, что переход Украины на шведскую платформу с учетом инвестиций в вооружение и инфраструктуру, а также обучение пилотов обойдется Киеву в десятки миллиардов долларов. По его мнению, это невозможно будет сделать без внешнего масштабного финансирования. Но ни одна из стран-доноров не готова будет взять обязательства по оплате этой сделки, отметил Беляев.

В ноябре 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Стокгольм подписали меморандум о совместном производстве истребителей Gripen на территории страны.

По его словам, в Киеве рассчитывают, что производство Gripen будет в значительной степени локализовано на украинской территории с 2033 года.

30 октября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала планы Швеции передать Украине партию истребителей Gripen. Как она сказала, решение Стокгольма свидетельствует о его стремлении извлечь финансовую выгоду из конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее Швеция заявила о намерении выделить Украине более $100 млн на энергоснабжение в 2026 году.