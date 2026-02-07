Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Названа причина возможного срыва поставки Украине истребителей Gripen

Беляев: Киев может не получить 150 истребителей из-за проблем с деньгами у ЕС
Global Look Press

Сделка по поставке Киеву 150 шведских истребителей Gripen маловероятна. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

По его словам, на реализацию этих планов денег нет ни у ЕС, ни у Украины.

«Денег на реализацию проекта по закупке шведских истребителей для Украины нет и у Швеции. На пути к реализации этой потенциальной сделки так много препятствий и неопределенностей, что всерьез говорить о ее скором переходе в практическую плоскость явно не приходится», — отметил посол.

Глава дипмиссии обратил внимание, что переход Украины на шведскую платформу с учетом инвестиций в вооружение и инфраструктуру, а также обучение пилотов обойдется Киеву в десятки миллиардов долларов. По его мнению, это невозможно будет сделать без внешнего масштабного финансирования. Но ни одна из стран-доноров не готова будет взять обязательства по оплате этой сделки, отметил Беляев.

В ноябре 2025 года министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Стокгольм подписали меморандум о совместном производстве истребителей Gripen на территории страны.

По его словам, в Киеве рассчитывают, что производство Gripen будет в значительной степени локализовано на украинской территории с 2033 года.

30 октября официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала планы Швеции передать Украине партию истребителей Gripen. Как она сказала, решение Стокгольма свидетельствует о его стремлении извлечь финансовую выгоду из конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее Швеция заявила о намерении выделить Украине более $100 млн на энергоснабжение в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!