Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

Аргентинские ученые сделали уникальные снимки гигантской медузы-«призрака» размером с автобус

У побережья Аргентины ученые обнаружили редкую 11-метровую медузу-призрака
соцсети

Гигантскую медузу-фантома, которая может вырастать в длину до размеров автобуса, удалось снять на видео ученым Океанографического института Шмидта (Schmidt Ocean Institute) недалеко от берегов Аргентины. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе экспедиции в Атлантическом океане исследователи сделали уникальные снимки глубоководной медузы Stygiomedusa gigantea длиной в 11 м. Диаметр купола этой медузы может достигать 1 м, а длина четырех щупалец — до 10 м. У существ нет жалящих щупалец, но они используют их для ловли добычи — планктона и мелкой рыбы, рассказали ученые.

Обнаружить медузу-призрака сложно: за целое столетие это лишь 130-е наблюдение этого вида.

До этого стало известно, что у берегов Коста-Рики поймали редкую золотую акулу-альбиноса с белыми глазами. У животного одновременно проявились альбинизм и ксанторизм — сочетание, которое у акул-нянек ранее не фиксировали.

Ранее ученые нашли способ возродить исчезающих русских выхухолей.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!