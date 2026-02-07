Аргентинские ученые сделали уникальные снимки гигантской медузы-«призрака» размером с автобус

Гигантскую медузу-фантома, которая может вырастать в длину до размеров автобуса, удалось снять на видео ученым Океанографического института Шмидта (Schmidt Ocean Institute) недалеко от берегов Аргентины. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе экспедиции в Атлантическом океане исследователи сделали уникальные снимки глубоководной медузы Stygiomedusa gigantea длиной в 11 м. Диаметр купола этой медузы может достигать 1 м, а длина четырех щупалец — до 10 м. У существ нет жалящих щупалец, но они используют их для ловли добычи — планктона и мелкой рыбы, рассказали ученые.

Обнаружить медузу-призрака сложно: за целое столетие это лишь 130-е наблюдение этого вида.

До этого стало известно, что у берегов Коста-Рики поймали редкую золотую акулу-альбиноса с белыми глазами. У животного одновременно проявились альбинизм и ксанторизм — сочетание, которое у акул-нянек ранее не фиксировали.

Ранее ученые нашли способ возродить исчезающих русских выхухолей.