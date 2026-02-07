Гладков сообщил о пострадавших в результате атаки ВСУ на Белгород

Гладков: в Белгороде в результате обстрела ВСУ пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что лично посетил один из инфраструктурных объектов.

«В результате ракетного обстрела здесь пострадали четверо мужчин. Вызвал скорую помощь, вместе с начальником ГУ МЧС [России по региону] Сергеем Петровичем Потаповым довели пострадавших до проходной, где их забрала скорая помощь», — сообщил губернатор.

По его словам, двум людям с баротравмой и ушибом коленного сустава помощь была оказана на месте. Еще двоих пострадавших доставили в больницу №2 с баротравмами и ушибами височной области.

«На территории объекта получили повреждения семь транспортных средств», — добавил Гладков.

Он отметил, что после обстрела в Белгороде выявили повреждение объектов инфраструктуры и пяти жилых домов. Также урон был нанесен зданию коммерческого объекта и 11 автомобилям.

7 февраля ВСУ атаковали Белгородскую область, применив ракеты от реактивной системы залпового огня HIMARS. Telegram-канал SHOT написал, что в небе над регионом сбили не менее шести таких снарядов. После этого в некоторых частях Белгорода и ряде районов области пропали электричество и вода.

Ранее украинский дрон нанес удар по машине в Белгородской области.