В ЕС задумались о дополнительном финансировании обороны

Руководство Европейского союза (ЕС) изучает возможность для дополнительного финансирования обороны после того, как первоначальная кредитная программа на сумму €150 млрд была исчерпана. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По информации журналистов, обсуждение этого вопроса находится на первоначальной стадии, поскольку Европейская комиссия (ЕК) все еще выделяет деньги на оборону из текущей кредитной программы.

«Но как только средства будут исчерпаны, ЕК оценит ситуацию и рассмотрит возможность проведения еще одного денежного транша, возможно, включая вторую кредитную программу», — отметил собеседник агентства.

Авторы материала утверждают, что дополнительное финансирование обороны стран ЕС позволит быстро нарастить производство вооружения на местах на фоне предполагаемой войны с Россией, а также желания президента США Дональда Трампа сократить обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности в Европе.

В конце января председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию принял решение увеличить закупки вооружений и военной техники для боевых действий в Арктической зоне и, в том числе, закупить ледоколы.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.