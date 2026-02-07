Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В ЕС задумались о дополнительном финансировании обороны

Bloomberg: ЕС изучает возможность дополнительного финансирования обороны
Reuters

Руководство Европейского союза (ЕС) изучает возможность для дополнительного финансирования обороны после того, как первоначальная кредитная программа на сумму €150 млрд была исчерпана. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По информации журналистов, обсуждение этого вопроса находится на первоначальной стадии, поскольку Европейская комиссия (ЕК) все еще выделяет деньги на оборону из текущей кредитной программы.

«Но как только средства будут исчерпаны, ЕК оценит ситуацию и рассмотрит возможность проведения еще одного денежного транша, возможно, включая вторую кредитную программу», — отметил собеседник агентства.

Авторы материала утверждают, что дополнительное финансирование обороны стран ЕС позволит быстро нарастить производство вооружения на местах на фоне предполагаемой войны с Россией, а также желания президента США Дональда Трампа сократить обязательства Вашингтона по обеспечению безопасности в Европе.

В конце января председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС на фоне притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию принял решение увеличить закупки вооружений и военной техники для боевых действий в Арктической зоне и, в том числе, закупить ледоколы.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!