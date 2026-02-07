Александр Маршал заработает десятки миллионов к 23 февраля

Исполнитель Маршал начал исполнять на корпоративах по три песни за 2,5 млн рублей

Исполнитель Александр Маршал заработает десятки миллионов рублей к 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, рокер будет работать без перерыва с 16 по 28 февраля, после чего даст два сольных концерта — в Кремлевском дворце 21 февраля и Петербурге 24 февраля.

Ко Дню защитника отечества команда артиста запустила короткие выступления без разогрева и пауз — Маршал будет исполнят на корпоративах максимум три хита. Стоимость одной песни при таких условиях доходит до 650 тысяч рублей. За три трека просят 2,5 млн рублей, столько же — за полчаса концерта (до семи песен). Полный час обойдется заказчику в 3,5 млн рублей.

В итоге, подсчитали авторы канала, Маршал может заработать за этот праздничный сезон до 35 млн рублей.

