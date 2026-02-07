Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

Александр Маршал заработает десятки миллионов к 23 февраля

Исполнитель Маршал начал исполнять на корпоративах по три песни за 2,5 млн рублей
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Исполнитель Александр Маршал заработает десятки миллионов рублей к 23 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, рокер будет работать без перерыва с 16 по 28 февраля, после чего даст два сольных концерта — в Кремлевском дворце 21 февраля и Петербурге 24 февраля.

Ко Дню защитника отечества команда артиста запустила короткие выступления без разогрева и пауз — Маршал будет исполнят на корпоративах максимум три хита. Стоимость одной песни при таких условиях доходит до 650 тысяч рублей. За три трека просят 2,5 млн рублей, столько же — за полчаса концерта (до семи песен). Полный час обойдется заказчику в 3,5 млн рублей.

В итоге, подсчитали авторы канала, Маршал может заработать за этот праздничный сезон до 35 млн рублей.

Накануне телеведущая Дана Борисова поделилась на премьере фильма «Равиоли Оли», что за съемочный день просит гонорар в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у жениха Семенович обнаружили почти миллионный долг перед ФНС.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!