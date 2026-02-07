Солнце резко «успокоилось» после одного из сильнейших в XXI веке всплесков

Один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений. Об этом сообщили в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным ученых, активная область Солнца под номером 4366, которая с начала февраля демонстрировала крайне высокую активность, резко перестала производить вспышки. Еще 4 и 5 февраля по московскому времени в этом регионе фиксировали по 11 вспышек классов M и X, однако уже в пятницу их число сократилось до нуля. С началом выходных график активности фактически выровнялся.

Как отметили специалисты, активной области оставался всего один эпизод до повторения рекорда XXI века по числу мощных вспышек и два — до его превышения. Тем не менее дальнейшего развития событий не последовало.

Одной из главных загадок стало то, что крупные вспышки, произошедшие в период максимального влияния области 4366 на Землю, практически не вызвали серьезных магнитных бурь. Несмотря на потенциал, каждый из этих взрывов привел лишь к слабым и кратковременным возмущениям магнитного поля планеты.

Ученые предполагают, что ударное воздействие вспышек было нейтрализовано особенностями конфигурации активной области. В результате ни одно из событий не сопровождалось выбросом крупного плазменного облака, которое обычно и становится причиной сильных геомагнитных бурь.

По оценке специалистов, Солнце, вероятно, переходит в очередной период относительной стабилизации, продолжительность которого пока сложно спрогнозировать. С начала 2026 года уже произошло два исключительно мощных всплеска активности: в январе был зафиксирован самый сильный в XXI веке радиационный шторм у Земли, а в феврале — почти побит рекорд по числу крупных вспышек.

При этом активная область 4366 останется в зоне видимости Земли еще как минимум пять суток и теоретически сохраняет шанс побить рекорд. Для этого ей необходимо за это время произвести еще две вспышки уровня не ниже M1.0.

