Киевлянам предложили за свой счет ремонтировать аварии на электрических сетях

Жители украинской столицы должны за свой счет ремонтировать электрические сети в домах, где постоянно пропадает свет и горит щитовая. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на управляющую компанию (УК) Оболонского района Киева.

Как рассказали журналистам жители одной из киевских многоэтажек, за последний месяц в их доме три раза происходили аварии в электрощитках, однако в УК на жалобы жильцов ответили, что подобные неполадки происходят из-за длительной эксплуатации и нуждаются в капремонте.

«Именно совладельцы обязаны обеспечивать техническое обслуживание, а при необходимости — проведение текущих и капитальных ремонтов общего имущества многоквартирного дома» , — говорится в сообщении УК.

В компании отметили, что у жильцов есть возможность компенсировать часть средств на ремонт из городского бюджета Киева, но ожидание денег может занять несколько лет.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине признали проблемы с поступлением в бюджет.