Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Киевлянам предложили за свой счет ремонтировать аварии на электрических сетях

Страна.ua: киевляне должны за свой счет ремонтировать электрические сети в домах
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Жители украинской столицы должны за свой счет ремонтировать электрические сети в домах, где постоянно пропадает свет и горит щитовая. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на управляющую компанию (УК) Оболонского района Киева.

Как рассказали журналистам жители одной из киевских многоэтажек, за последний месяц в их доме три раза происходили аварии в электрощитках, однако в УК на жалобы жильцов ответили, что подобные неполадки происходят из-за длительной эксплуатации и нуждаются в капремонте.

«Именно совладельцы обязаны обеспечивать техническое обслуживание, а при необходимости — проведение текущих и капитальных ремонтов общего имущества многоквартирного дома» , — говорится в сообщении УК.

В компании отметили, что у жильцов есть возможность компенсировать часть средств на ремонт из городского бюджета Киева, но ожидание денег может занять несколько лет.

До этого истек срок действия «энергетического перемирия» между Москвой и Киевом. На этом фоне российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Они применили более 100 беспилотников и десятки ракет. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В столице без отопления остались 1170 жилых домов, в Харькове — 820. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине признали проблемы с поступлением в бюджет.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!