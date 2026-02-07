В МЧС рассказали о судьбе столкнувшихся в Финском заливе теплоходах

Два теплохода — «Глифада» и «Аэолиан Форчун», столкнувшиеся в акватории Финского залива, продолжили движение по намеченным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

«По уточненной информации, суда продолжили движение», — говорится в сообщении ведомства.

До этого поступила информация о столкновении теплоходов в водах Финского залива. В МЧС уточнили, что столкновение произошло по касательной и в результате инцидента никто не пострадал, также не произошло загрязнения окружающей среды.

Утром 7 февраля сухогруз «Сфера», на борту которого находились 22 человека, сел на мель в районе острова Сескар в акватории Финского залива. Специалисты на месте исследовали судно и состояние воды. По их данным, инцидент не нанес ущерба акватории.

Ранее в Румынии затонула баржа с 1100 тоннами химических удобрений.