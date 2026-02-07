Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В МЧС рассказали о судьбе столкнувшихся в Финском заливе теплоходах

Столкнувшиеся на Финском заливе теплоходы продолжили рейсы
kOpterKA/Shutterstock/FOTODOM

Два теплохода — «Глифада» и «Аэолиан Форчун», столкнувшиеся в акватории Финского залива, продолжили движение по намеченным маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Ленинградской области.

«По уточненной информации, суда продолжили движение», — говорится в сообщении ведомства.

До этого поступила информация о столкновении теплоходов в водах Финского залива. В МЧС уточнили, что столкновение произошло по касательной и в результате инцидента никто не пострадал, также не произошло загрязнения окружающей среды.

Утром 7 февраля сухогруз «Сфера», на борту которого находились 22 человека, сел на мель в районе острова Сескар в акватории Финского залива. Специалисты на месте исследовали судно и состояние воды. По их данным, инцидент не нанес ущерба акватории.

Ранее в Румынии затонула баржа с 1100 тоннами химических удобрений.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!