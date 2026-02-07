Названа причина не покупать дешевые доллары в расчете на снижение курса рубля

Россиянам невыгодно вкладываться в иностранную валюту, потому что доллар в 2026 году вряд ли вырастет выше 80-85 рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инвестбанкира Евгения Когана и профессора Школы финансов ВШЭ Александра Абрамова.

Рубль крепнет на фоне падения импорта, который может слегка вырасти при условии частичной отмены санкций США, но при этом намного сильнее снизится из-за 20-го пакета санкций ЕС, отметил Коган.

По словам Абрамова, российская валюта начнет слабеть лишь после того, как ключевая ставка достигнет 12%, но и в этом случае не стоит ожидать курс ниже 85 рублей за доллар к концу года. В такой ситуации кажется выгодным закупить иностранную валюту «впрок» с расчетом на будущее неизбежное снижение курса рубля, но заработать на этом россияне вряд ли смогут, считает экономист.

«С одной стороны, государство будет <...> какие-то ограничения вводить на вывоз валюты, с другой, сдать наличные деньги в западных банках будет сложно», — пояснил он.

Нынешние тенденции в мировой экономике ведут к курсу 40 рублей за доллар, заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Если этот прогноз сбудется, российскую экономику ждет крах, предупредил экономист Евгений Змиев.

Ранее эксперт прогнозировал возвращение курса доллара к 80 рублям до конца зимы.