В ДНР тысячи украинских бойцов оказались изолированы после удара ВС РФ по дамбе

Mash: около 3000 бойцов ВСУ оказались заблокированы в Константиновке
Российские военнослужащие нанесли удар по Молочарскому водохранилищу в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, дамба расположена на расстоянии двух километров от Константиновки. Вооруженные силы РФ в ходе операции по уничтожению логистики украинских войск сбросили на нее бомбу ФАБ-3000. В результате около 3000 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались отрезаны в Константиновке.

«Бригады противника отрезаны от северных районов — большая часть сил сконцентрирована в административных зданиях центральной части города», — уточняется в публикации.

Из публикации следует, что большая часть группировки ВСУ на данном участке фронта будет полностью отрезана от снабжения, если река выйдет из русла после подрыва дамбы. Более того, украинские бойцы не смогут провести ротацию.

До этого Telegram-канал «Изнанка» опубликовал кадры, на которых запечатлен удар ВС РФ по одному из логистических путей ВСУ в районе Константиновки. В подписи к видео уточнялось, что российские военные с помощью ФАБ-3000 поразили дамбу.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск в регионе.
 
