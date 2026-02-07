В МИД Румынии призвали усилить давление на Россию

Европа должна продолжать поддерживать Украины и усилить давление на Россию. Об этом изданию Bloomberg заявила глава МИД Румынии Оана Цойу.

По ее словам, «нужно быть оптимистами» по поводу переговорного процесса по Украине, однако это не отменяет необходимость поддержки Киева и усиления давления на Россию.

«Позиция Румынии была предельно ясна с самого начала конфликта. И мы будем впредь заявлять, что нам нужно увеличить поддержку Украины, чтобы обеспечивать ее устойчивость. Особенно международная поддержка важна в связи с ужасной энергетической атакой, которой подверглись украинцы. Им нужно помочь пережить эту зиму. Также мы должны увеличить давление на Россию. И для этого мы недавно разработали двадцатый пакет европейских санкций против РФ», — отметила она.

По словам Цойу, экономическое давление на РФ важно, так как оно помогает снизить прибыль Москвы от продажи нефти и уменьшить «свободу передвижения теневого флота».

В конце января 2026 года глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС в годовщину начала СВО примет 20-й пакет санкций против России. По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, новый пакет должен ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать российский «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет антироссийских санкций должен включать жесткие меры против российского «теневого флота».

Ранее на Западе сообщили о возможном расколе ЕС из-за России.