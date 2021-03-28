В Госдуме призвали провести очные выпускные в 2021 году

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил с призывом провести в 2021 году очные выпускные. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, противокоронавирусные меры не должны стать преградой для праздника выпускников. Он указал на необходимость показать стране, что жизнь продолжается, поскольку прятаться за ограничениями можно бесконечно.

Депутат также призвал подготовиться к мероприятию и рекомендовал учителям и родителям сделать прививки от коронавируса нового типа.

«Вот их можно в какой-то мере ограничивать, чтобы они не кормили с ложечки свое маленькое, горячо любимое чудо, которому исполняется 18 лет. Пусть отдыхают и проводят свои праздники радости, они это заслужили. А мы их должны защитить», — сказал Онищенко.

Ранее он также дал россиянам рекомендации по отпуску.