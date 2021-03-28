Пекин накрыла песчаная буря
Столицу Китайской народной республики Пекин накрыла песчаная буря, вследствие чего загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, сообщает РИА «Новости».
Эта буря стала второй за месяц, первая буря произошла 15 марта — она стала самой сильной за последние 10 лет.
Центральное метеорологическое бюро в воскресенье, 28 марта, в 06:00 по местному времени опубликовало «желтый» уровень предупреждения, который коснется не только Пекина, но и регионов на севере и северо-западе страны.
Как заявляют синоптики, к вечеру в Пекине буря должна пойти на спад, но во Внутренней Монголии, а также в провинции Ляонин и в некоторых других районах плохая погода по-прежнему сохранится.
Частые песчаные бури происходят на севере Китая по причине сезонных погодных условий. В районах происхождения песка более теплая погода сочетается с недостатком осадков. По этой же причине песчаные бури продлятся в этом регионе до конца апреля.
Ранее в Монголии из-за песчаной бури погибли шесть человек