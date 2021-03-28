Столицу Китайской народной республики Пекин накрыла песчаная буря, вследствие чего загрязнение достигло опасного для здоровья уровня, сообщает РИА «Новости».

Эта буря стала второй за месяц, первая буря произошла 15 марта — она стала самой сильной за последние 10 лет.

Центральное метеорологическое бюро в воскресенье, 28 марта, в 06:00 по местному времени опубликовало «желтый» уровень предупреждения, который коснется не только Пекина, но и регионов на севере и северо-западе страны.

Как заявляют синоптики, к вечеру в Пекине буря должна пойти на спад, но во Внутренней Монголии, а также в провинции Ляонин и в некоторых других районах плохая погода по-прежнему сохранится.

Частые песчаные бури происходят на севере Китая по причине сезонных погодных условий. В районах происхождения песка более теплая погода сочетается с недостатком осадков. По этой же причине песчаные бури продлятся в этом регионе до конца апреля.

Ранее в Монголии из-за песчаной бури погибли шесть человек