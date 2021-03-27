Белоруссия признает редакцию Nexta запрещенной организацией

Следственный комитет Белоруссии начал процедуру признания редакции Telegram-каналов Nexta иностранной экстремистской организацией, деятельность которой должна быть запрещена. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время УСК по городу Минску инициировано признание редакции, фактически созданной Степаном Путило и иными лицами, иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Республики Беларусь», – указано в сообщении.

По данным следствия, офис организации расположен в Варшаве.

В Белоруссии создатели Telegram-канала Nexta Степан Путило и Роман Протасевич обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск, белорусский следком направил Польше документы на их экстрадицию.

25 февраля власти Белоруссии внесли группу Telegram-каналов Nexta в обновленный список экстремистских материалов.