На незаконных акциях в Белоруссии задержали свыше 200 человек

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях в четверг, 25 марта, в Белоруссии были задержаны свыше 200 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Белоруссии были зафиксированы «единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях», в основном «это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой».

«В настоящий момент за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержано более 200 человек», — указано в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проведут проверки по каждому факту. «Мы разберемся в каждой ситуации. Призывы в интернете к участию в протестах не должны становиться руководством к действию», — говорится в сообщении.

В частности, как сообщили в министерстве, незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах Минска.