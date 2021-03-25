В Москве около миллиона человек сделали прививку от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что в столице около миллиона человек прошли вакцинацию от коронавируса.

«Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем», — сказал Собянин.

По его словам, порядка 40% из этого числа людей являются людьми старшего поколения. Градоначальник отметил, что у них тоже отсутствуют какие-либо проблемы с точки зрения последствий вакцинации, а также нет никаких серьезных осложнений.

Согласно последним данным, в Москве выявили уже 1 017 309 случаев COVID-19, выздоровели 937 122 человека, скончались 16 337 пациентов.

Ранее в московском департаменте здравоохранения рассказали о ходе вакцинации от коронавирусной инфекции.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.