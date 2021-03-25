Неизвестный захватил пассажирский самолет в столице Мавритании, угрожая его взорвать

Неизвестный захватил пассажирский самолет в международном аэропорту Нуакшота, в столице Мавритании, мужчина угрожает взорвать лайнер. Об этом сообщил в четверг, 25 марта, телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что пассажиры на борту воздушного судна отсутствуют. К аэропорту уже направили мавританские силы безопасности.

Пока нет информации о требованиях и причинах такого поступка злоумышленника, также его личность не установлена. Известно лишь, что он разговаривал с местными силовиками на английском языке и назвал себя американцем.

В местных веб-сайтах распространились сведения о том, мужчина угрожал взорвать или сжечь самолет, если силовики попытаются штурмовать лайнер.

По данным телеканала, захваченный самолет принадлежит авиакомпании Mauritania Airlines, судно марки «Эмбраэр».