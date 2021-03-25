Нью-Йорк планирует легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях

Власти американского штата Нью-Йорк могут легализовать употребление марихуаны в рекреационных целях. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник в заксобрании штата.

Собеседник уточнил, что члены законодательного собрания Нью-Йорка близки к достижению согласия в данном вопросе.

По его словам, соответствующий законопроект может быть представлен в ассамблею и сенат штата уже на следующей неделе.

В 2018 году губернатор штата Эндрю Куомо высказывался за легализацию употребления марихуаны.

При этом в США власти 38 из 50 штатов разрешили употребление марихуаны в медицинских целях, а в рекреационных целях употребление разрешено в 15 штатах и в столичном округе Колумбия.

Ранее Конгресс США проголосовал за легализацию марихуаны по всей стране.