Музыкант Торнхилл признался, что чувствует себя в России как дома

Британский музыкант Лирой Торнхилл рассказал о планах однажды переехать в Россию. Его цитирует kp.ru.

Около семи лет Торнхилл со своей женой-россиянкой Еленой прожили в Германии. Сейчас они вернулись в Великобританию и обосновались недалеко от Лондона.

«Лена меня периодически спрашивает: «А ты хотел бы жить в России?» И я не против. Но для начала мне нужно подтянуть русский язык», — сказал он.

Артист не исключил, что семья может переехать в Россию, но, вероятно, не в родной город жены Анапу — Анапа кажется Торнхиллу слишком тихой и спокойной.

Кроме того, продолжил музыкант, он чувствует себя в России дома — в естественной среде обитания.

Клавишник Лирой Торнхилл был неизменным участником культовой группы Prodigy на протяжении 11 лет. Он запомнился зрителям не только благодаря музыке, но и благодаря узнаваемому стилю танца.

В 2025 группа The Prodigy заметила в соцсети кавер калининградского уличного музыканта Киберпаши.

Ранее стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался, что некоторые аспекты европейской жизни вызывают у него удивление.