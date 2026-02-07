Семье 9-летнего Паши, которого убили в Петербурге, отремонтируют жилье

Жилье семьи девятилетнего мальчика, которого убили в Петербурге, отремонтируют. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на юридического представителя семьи.

На данный момент семья не может позволить себе ремонт. Ранее, по словам юриста, семью привлекали к ответственности именно за отсутствие необходимого ремонта в жилье.

«Сейчас мы ведем обсуждение с фондом, который будет заниматься вопросами ремонта и другими моментами, связанными с помощью семье», –рассказал представитель.

Помимо этого, сейчас обсуждается вопрос о предоставлении детям мест в детских садах и кружках района. До этого дети не ходили в учебное заведение, так как в местном не было мест, а до ближайшего нужно было добираться час.

Специалист также добавил, что мать «исправно занимается воспитанием детей», каких-либо проблем он не заметил.

Юрист решил работать с семьей после общественного резонанса, вызванного убийством одного из детей, девятилетнего Паши. Мальчика обнаружили мертвым в одном из водоемов Ленобласти. Подозреваемого задержали.

Выяснилось, что семья была неблагополучной.

Ранее бабушка убитого в Петербурге мальчика рассказала о его последнем дне жизни.