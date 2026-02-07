Размер шрифта
Общество

«Спасти род любой ценой»: россиянку убедили заняться проституцией ради снятия порчи

Mash: мошенница убедила жертву зарабатывать телом в Армении ради снятия порчи
ГУ МВД России по г. Екатеринбургу

Жительницу Екатеринбурга, которая отдала восемь миллионов рублей псевдошаману, принуждали к занятию проституцией под предлогом «снятия родовой порчи». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, с женщиной по имени Мария переписывался человек под ником «Ли». Под этим именем, как утверждается, с ней общалась та же женщина, которую позже задержали. Она убеждала клиентку в наличии «родовой порчи» и необходимости срочной «чистки рода», требуя за это более миллиона рублей.

Когда у Марии не оказалось нужной суммы, давление усилилось. Ей заявили, что обычного дохода недостаточно, а отказ от «работы над родом» якобы приведет к трагическим последствиям для семьи. После этого псевдопсихолог, уже от имени «шамана», убедила женщину, что единственный выход — зарабатывать деньги через проституцию.

Для этого Марию отправили в Армению, заверив, что способ получения средств останется в тайне. Все происходящее представлялось как «пожертвование ради спасения рода».

Женщину, представлявшуюся шаманом, монахом и психологом, задержали и отправили в СИЗО до 2 апреля. По данным следствия, все эти роли выполнял один человек. Потерпевшая передала около 8 млн рублей человеку, который выступал сразу в нескольких образах — психолога, монаха и юриста. Сначала девушка через знакомых вышла на коуча, обещавшую «исправить судьбу с помощью биоэнергии». Та запугивала клиентку угрозами болезней близких.

Позже женщину познакомили в соцсетях с «тибетским монахом», а затем — с «юристом», который также настаивал на продолжении «работы» и выставлял счета. Из-за долгов у потерпевшей произошел нервный срыв, после чего она поняла, что стала жертвой обмана.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Красноярском крае гадалка сняла «порчу» и золотые кольца с воспитателя детского сада.
 
