Бывший футболист сборной России Тарасов оказался должен налоговой

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов не выплачивает долги Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, ФНС выставило счет бывшему полузащитнику еще 28 декабря — на 243 тысячи рублей. Сейчас он увеличился до ₽279 тысяч. Футболист рискует остаться с заблокированными счетами и без выезда за границу.

Финансовые проблемы начались у Тарасова после того, как он ушел из московского «Локомотива» в 2019 году — это был последний год, когда он заработал ₽159 млн.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко. Они поженились в январе 2018 года. Сначала они официально зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе, а затем провели свадьбу на Мальдивах. Всегоу пары четверо детей.

