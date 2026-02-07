Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Бывший футболист сборной России Тарасов оказался должен налоговой

Футболист Тарасов должен ФНС почти 300 тысяч рублей
tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов не выплачивает долги Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Согласно опубликованной информации, ФНС выставило счет бывшему полузащитнику еще 28 декабря — на 243 тысячи рублей. Сейчас он увеличился до ₽279 тысяч. Футболист рискует остаться с заблокированными счетами и без выезда за границу.

Финансовые проблемы начались у Тарасова после того, как он ушел из московского «Локомотива» в 2019 году — это был последний год, когда он заработал ₽159 млн.

Тарасов во время профессиональной карьеры футболиста выступал за «Локомотив», «Рубин» «Москву» и «Томь». Он завершил карьеру в 2021 году. Его последним клубом в профессиональной карьере стал «Велес» из Подмосковья. Также в своей карьере он провел несколько матчей за сборную России.

Сейчас Тарасов женат на Анастасии Костенко. Они поженились в январе 2018 года. Сначала они официально зарегистрировали брак в Кутузовском ЗАГСе, а затем провели свадьбу на Мальдивах. Всегоу пары четверо детей.

Ранее клуб РПЛ погасил миллиардный долг.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!