В московском зоопарке белоголовый сип погиб из-за перчатки посетителя

В московском зоопарке 27-летний белоголовый сип погиб из-за перчатки посетителя, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что белоголовые сипы могут жить до сорока лет. 13 марта специалисты заметили, что птица ведет себя вяло. Сипа на руках отнесли к ветеранам.

«За жизнь птицы сутки боролись четыре ветврача. Однако сип умер. Промучился сутки – и умер. Причиной стала перчатка в кишечнике. Не рабочая перчатка. Перчатка посетителя», — говорится в сообщении.

В зоопарке подчеркнули, что это первый подобный задокументированный случай.

Ранее панда из Московского зоопарка порвала подаренную ей «робопанду».