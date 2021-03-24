Митрополит Тихон вновь стал главой совета Росалкогольрегулирования

Глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) переизбран на пост председателя общественного совета Росалкогольрегулирования. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не избран — я переизбран. С 2012 года я председатель, и каждые два года переизбираюсь председателем общественного совета Росалкогольрегулирования», — сообщил митрополит.

Он отметил, что в качестве главы общественного совета, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 11 лет совет предпринимает меры по борьбе с алкоголизмом и пьянством, в первую очередь среди подростков и молодежи.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) стал членом Общественного совета при комитете Госдумы по культуре в феврале 2019 года.