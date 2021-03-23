В РФ изменили основания для возбуждения уголовных дел о торговле наркотиками

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем чтении закон, согласно которому факт пребывания лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения уголовных дел по статьям о производстве или сбыте наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации комиссии, поступило предложение дополнить положение, согласно которому факт нахождения гражданина «в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи», не будет служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях по статьям 228. 1 и 228. 4 УК РФ.

Ранее, в конце декабря 2020 года, Совет Федерации отклонил законопроект, направленный на предотвращение необоснованного возбуждения дел о сбыте наркотиков, для доработки. Изменения предлагалось внести в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса России.