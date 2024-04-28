Глава РПЛ планирует запретить тренерам возглавлять больше двух клубов за сезон

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев признался, что хочет предложит со следующего сезона запретить тренерам возглавлять больше двух команд по ходу сезона. Об этом он заявил «Рейтингу букмекеров».

«Я хочу выступить с этой инициативой. Появится это или нет — решать клубам. Мне бы хотелось, чтобы данная инициатива была реализована. Почему не получилось сделать это в этом сезоне? По техническим причинам», — сказал Алаев.

После 25 туров РПЛ «Зенит», набрав 50 очков, продолжает лидировать. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков. Третье место продолжает занимать московское «Динамо» (44 очка). Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее «Динамо» сравнили с осетриной второй свежести.