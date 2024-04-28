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«Ощущение, что мы террористы»: директор «Коррозии металла» рассказала подробности задержания

Директор «Коррозии металла» сообщила, что силовики раздевали и били посетителей концерта

Директор рок-группы «Коррозия металла» Мария Рунова рассказала «Газете.Ru», что ворвавшиеся на концерт в Нижнем Новгороде силовики вели себя очень жестко. По ее словам, посетителей раздевали и искали татуировки, а пришедшего на костылях фаната избили.

«Трое человек задержаны (два гитариста группы и ее лидер Сергей Троицкий («Паук»). — «Газета.Ru»). Пока не отпустили. Сергей на связь со мной пока не выходит. Пропаганду нацистской символики якобы вменяют. Хотя у нас футболки с коловратом. С каких пор это нацистская символика? Зал был полный. 40 человек задержали, в пятое и шестое отделения полиции увозили. Я знаю, что избили человека на костылях со сломанной ногой. И людей просто раздевали и смотрели, какие у них татуировки. Я считаю, что если человек носит какие-то татуировки под майкой и никак не позиционирует, это его личное дело. Никто не имеет права к нему, извините, в трусы лезть, и так далее. Такое ощущение, что мы террористы, которые держали в заложниках людей. Там все было с такой помпой. Очень жестко себя вели», — сказала Рунова.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, на задержанных ночью в Нижнем Новгороде музыкантов группы «Коррозия металла» составили протоколы.

«57-летний, 19-летний и 42-летний мужчины были доставлены в ОП № 5 УМВД России по г. Нижнему Новгороду, где в отношении них составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции изъяли книги и более 20 футболок с нанесенной на них запрещенной символикой.

Лидера трэш-метал-группы Сергея Троицкого («Паук») и других ее участников задержали в Нижнем Новгороде в ночь на 28 апреля. Коллектив выступал в ночном клубе «Ненависть» в рамках тура по городам России.

Как сообщила ТАСС директор группы, Троицкого и остальных музыкантов сначала допрашивали в гримерке. При этом правоохранители запретили членам группы пользоваться мобильной связью.

Ранее «Паук» был задержан в московском кинотеатре «Октябрь» за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

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