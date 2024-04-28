В парламенте РФ назвали «никчемными болтунами» членов ПАСЕ

Спикеры верхней и нижней палат Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин назвали «никчемными болтунами» членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявивших

о «деколонизации России ради ее демократизации». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Матвиенко заявила, что колонизацию проводили именно западные страны, а Россия является «обычным суверенным государством».

В свою очередь Володин объяснил выход России из ПАСЕ тем, что эта организация лишена полномочий, занимается разделением Европы изнутри, управляется США в отсутствие большинства в ассамблее и комплектуется «в обязательном порядке» преимущественно из лиц нетрадиционной ориентации.

Таким образом депутаты прокомментировали резолюцию ПАСЕ от 17 апреля, которая была связана с фигурой Алексея Навального.

«Коренные народы, национальные и этнические меньшинства в Российской Федерации насильственно русифицированы и подвергаются репрессиям и дискриминации в нарушение обязательств Российской Федерации по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — говорится в документе.

До этого Мария Захарова прокомментировала резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина. В частности, она назвала документ «элементом вмешательства» недружественных стран во внутренние дела России.

Ранее Минюст РФ потребовал запретить «Антироссийское сепаратистское движение».