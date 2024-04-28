ЦСКА объявил об уходе многолетнего лидера команды

ХК ЦСКА в своем Telegram-канале сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Андреем Светлаковым.

«Спасибо за игру и самоотверженность, Светлый!

Нападающий Андрей Светлаков покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Андрея за огромный вклад в победы команды. Это была удивительная история!» — сказано в сообщении.

Светлаков является воспитанником армейцев. С 2016 года он играл за основную команду. В составе армейского клуба нападающий стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах 2018/19, 2021/22 и 2022/23. За главную команду форвард провел 517 матчей и набрал 197 (76+121) очков.

В этом сезоне ЦСКА выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив в первом раунде финалисту — ярославскому «Локомотиву» (1:4).

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» уступил «Металлургу» со счетом 0:4. Магнитогорцы завоевали этот титул в третий раз в своей истории.

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