Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА объявил об уходе многолетнего лидера команды

ЦСКА расстался с нападающим Андреем Светлаковым

close
100%
Владимир Федоренко/РИА Новости

ХК ЦСКА в своем Telegram-канале сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Андреем Светлаковым.

«Спасибо за игру и самоотверженность, Светлый!

Нападающий Андрей Светлаков покидает ЦСКА по окончании срока действия контракта 30 апреля. Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Андрея за огромный вклад в победы команды. Это была удивительная история!» — сказано в сообщении.

Светлаков является воспитанником армейцев. С 2016 года он играл за основную команду. В составе армейского клуба нападающий стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина в сезонах 2018/19, 2021/22 и 2022/23. За главную команду форвард провел 517 матчей и набрал 197 (76+121) очков.

В этом сезоне ЦСКА выбыл в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, уступив в первом раунде финалисту — ярославскому «Локомотиву» (1:4).

В финале Кубка Гагарина «Локомотив» уступил «Металлургу» со счетом 0:4. Магнитогорцы завоевали этот титул в третий раз в своей истории.

Ранее чемпион мира призвал россиян уезжать в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами