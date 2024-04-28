В Италии заявили, что страна может обойтись без российского газа

У Италии нет причин быть против новых санкций ЕС в отношении российского сжиженного природного газа, поскольку страна может обойтись и без него. Об этом заявил министр энергетической безопасности страны Джилберто Пикетто-Фратин, сообщает Politico.

«Италия сейчас в состоянии вообще обойтись без российского газа. Мы диверсифицировали, у нас есть различные источники регазификации, у нас достаточно поставок, чтобы расслабиться», — сказал он.

Пикетто-Фратин добавил, что у Италии нет причин противостоять процессу новых санкций.

До этого глава Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, в ходе которого стороны обсудили очередной пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России.

По его словам, стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны и двусторонние гарантии безопасности Киеву. Зеленский также сообщил, что выразил благодарность Мелони за поддержку так называемой формулы мира Украины.

Ранее в Европе рассказали, как новые санкции ЕС ударят по торговле Италии с Россией.