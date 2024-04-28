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В торговом центре в Турции произошел конфликт с применением оружия

Один человек пострадал в результате драки с применением оружия в ТЦ в Турции

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Shutterstock/Savvapanf Photo

Один человек получил ранения в результате конфликта с применением огнестрельного оружия, который произошел в торговом центре в турецком городе Бурса. Об этом пишет новостной портал artigercek.

В материале отмечается, что торговый центр расположен на улице Нилюфер Хатун. В одном из развлекательных заведений, которые находятся в здании, произошла ссора между неким Энесом А. и группой людей.

«В ходе драки, которая перекинулась за пределы заведения, Энес А. был ранен в ногу из пистолета неизвестными», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что после этого на место прибыло большое количество сотрудников правоохранительных органов и несколько бригад скорой помощи. Медики оказали пострадавшему первую помощь, после чего доставили в больницу.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

27 апреля в турецком городе Адыяман сотрудник правоохранительных органов открыл стрельбу в полицейском участке. В результате двое его коллег получили ранения, им понадобилась госпитализация.

Ранее мужчина устроил стрельбу у дома мэра-оппозиционера в турецком городе Герисун.

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