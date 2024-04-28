Замглавы миграционной службы арестован в Омской области

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя руководителя управления по вопросам миграции УМВД по Омской области, его подозревают в превышении полномочий и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Согласно информации ведомства, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) отправили в СИЗО на два месяца.

По версии следователей, мужчина, действуя из корыстных побуждений и преступая закон, выдал разрешения на временное проживание в РФ нескольким иностранным гражданам за денежное вознаграждение. Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося и причастные к преступлению лица.

«Подозреваемому предъявлено обвинение, изъята документация и денежные средства», — указывается в публикации.

Некоторое время назад сообщалось, что бывшая зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова задержана за взятку не менее 150 миллионов рублей. Ее подозревают в незаконной помощи компаниям, занимающимся ремонтом подмосковных больниц.

Ранее замминистра обороны Иванова заподозрили в получении «космической взятки».