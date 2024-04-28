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«Динамо» сравнили с осетриной второй свежести

Экс-генсек РФС Воробьев: «Динамо» как осетрина второй свежести

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьев высказался о занимаемом месте московского «Динамо» в турнирной таблице чемпионата. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Тройка, она и есть тройка. Для «Динамо» по пятибальной системе. Как осетрина второй свежести», — сказал Воробьев.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 44 очка, идет на третьем месте в турнирной таблице. В прошлом туре подопечные Марцела Лички обыграли на выезде «Оренбург» со счетом 2:1. В 26-м туре РПЛ бело-голубые примут «Зенит». Матч состоится 28 апреля. Начало встречи в 19:15 по московскому времени.

После 25 туров РПЛ «Зенит», набрав 50 очков, продолжает лидировать. Петербуржцы в прошлом туре сенсационно уступили дома казанскому «Рубину» со счетом 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков.

Замыкает турнирную таблицу РПЛ «Сочи», набравший 19 очков.

Ранее экс-тренер «Динамо» объяснил поражение «Зенита» от «Рубина».

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